Gelungene Probe fürs große Passionskonzert: Rund 50 Sängerinnen und Sänger des Mecklenbecker St.-Annen-Chors und des Ludgerus-Chors aus Albachten haben sich mit ihrer Chorleiterin Felicitas Gerwin im Roxeler Pfarrheim getroffen, um sich einen ganzen Tag lang intensiv auf das nächste gemeinsame Konzert vorzubereiten.

Unterstützung bekamen die Chöre dabei von der staatlich anerkannten Logopädin Linda Völkert, die seit dem vergangenen Jahr dem St.-Annen-Chor in den Proben die vielen Facetten der Stimmbildung näherbringt. „Mit ihren beschwingten Einsingübungen wurden die Stimmen aufgewärmt, dann arbeitete die Chorleiterin am Feinschliff der Gesangsstücke“, heißt es in einer Mitteilung der Ensembles.

Unter der Leitung von Felicitas Gerwin wollen die beiden Chöre am 29. März (Sonntag) um 17 Uhr in der Mecklenbecker St.-Anna-Kirche das Passionskonzert „Im Kreuz ist Leben“ aufführen. Als Solisten werden neben Pastor Martin Sinnhuber auch Elmar Stevens und Christian Klingeberg sowie Christian Bettels an der Orgel und Gisela Uhlen-Tuyala an der Gambe mitwirken.

Im Mittelpunkt des Konzerts wird die Passion von Christoph Dalitz stehen, darüber hinaus sollen unter anderem auch Werke von Krieger, Mendelssohn Bartholdy, Loewe und Petker erklingen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Mit den Spendengeldern möchte der St.-Annen-Chor die Reinigung der Orgel in der Pfarrkirche unterstützen.