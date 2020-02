Löschzug will Unterschriften sammeln

Münster-Albachten -

Von Annegret Lingemann

Die Albachtener Feuerwehr will nicht an die Weseler Straße umgesiedelt werden. Der Löschzug wartet deshalb mit einem Kompromiss-Vorschlag für den Neubau eines Gerätehauses auf dem alten Friedhofsgelände an der Dülmener Straße auf.