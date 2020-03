Ein Ferien-Modellprojekt der anderen Art haben sich die miteinander kooperierenden Einrichtungen Lebenshilfe Münster und Schulbauernhof Emshof, die Mecklenbecker Kinder- und Jugendeinrichtung Paulushof der St.-Anna-Gemeinde und das Albachtener Awo-Jugendzentrum Albatros einfallen lassen: Ziel ist es, im Sommer eine tolle Ferienbetreuung für Kinder aus Albachten und Mecklenbeck anzubieten, die weiterführende Schulen besuchen.

Besagte Mädchen und Jungen profitieren nicht mehr von den Angeboten der Ganztagsbetreuung der Grundschulen. Um diese Lücke zu schließen und arbeitenden Eltern den Rücken frei zu halten, findet in der zweiten Woche der Sommerferien (6. bis 10. Juli) für Kinder, die die fünfte, sechste oder siebte Klasse besuchen, ein Wochenangebot auf dem Schulbauernhof Emshof statt. Ein Fahrdienst bringt die Kinder aus Albachten und Mecklenbeck ab 8 Uhr zum Emshof, und um 16 Uhr geht es wieder zurück in die Stadtteile.

„Begleitet von einer Freizeitleitung und erfahrenen Teamern helfen sie mit im Garten und bei der Zubereitung der Mahlzeiten mit Lebensmitteln aus ökologischem Anbau. Sie lernen landwirtschaftliche Zusammenhänge kennen, versorgen die Hoftiere und werken draußen oder in der Werkstatt. Dabei beschäftigen sie sich mit Themen nachhaltiger Entwicklung, Konsum und Lebenswirklichkeiten; Sie spielen, toben und probieren sich aus“, heißt es in einer Mitteilung der Kooperationspartner. Als Schulbauernhof sei der Emshof zudem ein Lernort, an dem sich Kinder und Jugendliche im geschützten Rahmen den Herausforderungen des (Hof-)Lebens stellen, Stärken erleben und Grenzen anerkennen könnten: „Inklusion ist dabei gelebte Wirklichkeit.“

Da es sich um ein Modellprojekt handelt, kostet die Teilnahme nur 80 Euro – inklusive Fahrt, Mahlzeiten und Programm. Für Kinder mit Handicap gibt es entsprechende Infos bei der Lebenshilfe Münster ( 53 906 32). Weitere Infos zum Ablauf und zur Anmeldung sind im Mecklenbecker Paulushof ( 71 97 73) von Manon Tietmeyer und im Albachtener Albatros ( 02536 / 34 28 42) von Marita Badde werktags zwischen 15 und 18 Uhr erhältlich.