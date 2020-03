Gute Nachrichten gibt es laut einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Nacke ( CDU ) für die Kultureinrichtungen in Albachten und Roxel: Mit der zweiten Förderrunde für Kultur im ländlichen Raum könnten sie die erneute Gelegenheit nutzen, „um die kulturelle Infrastruktur unserer Heimat weiter zu verbessern“.

„Für den Zeitraum 2021 bis 2023 beträgt das maximale Fördervolumen pro Projekt 450 000 Euro. Die erste Runde hat bereits gezeigt, wofür die Kultur in unserer Heimat steht: Engagement, Gemeinschaft, Ideenreichtum und die Bereitschaft für Veränderung,“ freut sich der münsterische Landtagsabgeordnete.

Mit einem Fördervolumen von 13 Millionen Euro starte das Förderprogramm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ in die zweite Runde. Damit stärke die NRW-Koalition den Zugang zu Kultur und kultureller Bildung sowie Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Im Fokus lägen weiterhin die „Dritten Orte im ländlichen Raum“. Als solche würden öffentliche Orte für Begegnung und Austausch bezeichnet. Merkmale Dritter Orte seien unter anderem ein niedrigschwelliger Zugang, eine einladende Atmosphäre, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten sowie die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern.

„Ich kann und möchte alle Interessierten und förderfähigen Projektinitiativen dazu aufrufen, sich bis zum 31. August zu bewerben. Die Kultureinrichtungen von Albachten und Roxel sorgen für wichtige Impulse in unserer Region – und damit für die Bürgerinnen und Bürger,“ unterstreicht Nacke.

Gemäß der Mitteilung des Landtagsabgeordneten findet am 20. April in der Rohrmeisterei in Schwerte eine öffentliche Informationsveranstaltung zur zweiten Programmphase statt. Eine Anmeldung sei unter https://auftakt.dritteorte-nrw.de möglich. Informationen zum Förderprogramm, eine Übersicht zu den geförderten Projekten der ersten Phase sowie die Ausschreibung der zweiten Phase gebe es unter www.dritteorte.nrw.