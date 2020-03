„Das Feuer dazu habe ich in mir . . .“

Läuft bei der Kommunalwahl im September dieses Jahres alles nach Plan, dann wird Albachtens CDU durch ein neues Mitglied im Rat der Stadt Münster vertreten sein: Peter Wolfgarten (68) hat sich bereiterklärt, die Nachfolge von Sven Gotthal anzutreten. Keinen Hehl macht er daraus, dass er frischen Wind in die Albachtener Lokalpolitik bringen will.

Der Vorstand der Ortsunion habe ihn gefragt, ob er als Albachtens CDU-Ratskandidat ins Rennen gehen wolle. Seit Januar stehe nach familieninterner Rücksprache fest, dass er sich der Aufgabe stelle werde, sagt Wolfgarten. Zumal sich sein Vorgänger, der in einen anderen münsterischen Stadtteil umgezogen sei, nicht mehr zur Wahl gestellt habe.

Bemerkenswert ist, dass Peter Wolfgarten nicht in Albachten wohnt. Er ist Mecklenbecker und bereits seit 1987 im dortigen Wohngebiet Am Dill beheimatet. Gleichwohl dürfte es für ihn kein Problem sein, den Anliegen des münsterischen Stadtteils auf kommunalpolitischer Ebene nachzukommen. „Ich kenne mich in Albachten durchaus aus“, versichert der Christdemokrat. Kein Wunder, denn seit 2004 – also seit 16 Jahren – ist er Mitglied der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West und zudem amtierender stellvertretender Bezirksbürgermeister.

Ziel seiner angepeilten Arbeit im Wahlbezirk 27 (zu dem neben Albachten auch Mecklenbeck-Süd zählt), werde es sein, der Vielzahl von bürgerschaftlichen Anliegen, Anregungen und Forderungen Rechnung zu tragen, die aus der Zukunftswerkstatt Albachten hervorgegangen seien, so der Verwaltungswirt im Ruhestand. Als Pensionär habe er ausreichend Zeit dafür und ohnehin ein Faible für lokalpolitische Herausforderungen. „Ich werde mich Punkt für Punkt durchkämpfen“, verspricht Wolfgarten. Das Papier der Zukunftswerkstatt dürfe nicht nur daliegen. Möglichst vieles davon müsse auch umgesetzt werden.

Nach Ansicht des Ratskandidaten gibt es in Albachten viel zu tun: So will er sich unter anderem um mehr Parkplätze für Behinderte im Ort, um Car-Sharing und nicht zuletzt auch um das Wachsen des Stadtteils durch die geplanten Neubaugebiete kümmern. Die Ludgerusschule stoße an ihre Kapazitätsgrenze, wenn Albachtens Bevölkerung demnächst um rund 25 Prozent wachse, dann müsse dem Nachholbedarf im Hinblick auf eine zweite Grundschule und neue Kitas Rechnung getragen werden: „Wir müssen bauen, wir müssen investieren.“

Darüber hinaus sei es ihm ein nicht minder wichtiges Anliegen, dass Albachten wieder einen eigenen Recyclinghof bekomme. Auch im Bereich der Jugendarbeit gelte es, stärker aktiv zu werden, zumal Albachten ein recht junger Stadtteil sei. Nicht zuletzt auch dadurch, dass er vier Enkel im Ort habe, fühle er sich darüber gut informiert.

Die kommenden Wochen und Monate will Peter Wolfgarten dazu nutzen, mit möglichst vielen Albachtener Vereinen, Gruppen und Kreisen ins Gespräch zu kommen: „Ich möchte mich mit ihnen austauschen und hören, wo es brummt.“ Mit Dr. Gerhard Bonn, dem Vize-Vorsitzenden der Kommunalen Seniorenvertretung, war er bereits im Ort auf Achse und ließ sich die Anliegen älterer Albachtener nahebringen. Als Kommunalpolitiker sei er bereit, sich nachhaltig für Albachten und die Albachtener einzusetzen, unterstreicht Peter Wolfgarten: „Das Feuer dazu habe ich in mir . . .“