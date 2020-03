Am Tag nach der Veröffentlichung unseres Berichts über fehlende Schutzmaterialien in der Praxis von Dr. Marc Domes konnte der Albachtener Hausarzt aufatmen: Er wurde mit Utensilien zum Schutz gegen Corona-Infektionen versorgt. Allerdings nicht vom städtischen Gesundheitsamt oder der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, sondern von Privatleuten.

Patienten, die gelesen hatten, dass Domes und seinen Mitarbeiterinnen in Zeiten der Corona-Krise keine Infektionsschutzmaterialien zur Verfügung gestellt worden waren, brachten Schutzmasken in die Praxis. Etwa 30 normale Mundschutzmasken für die Mitarbeiterinnen, die an der Anmeldung Erstkontakt zum Patienten haben, sowie 80 Masken für den direkten Patientenkontakt seien ihm zur Verfügung gestellt worden, sagt Domes. Ein Zahnarzt aus Roxel habe sogar seine Helferin geschickt, um ihm Masken zu bringen.

Ein Patient, der als Außendienstler für eine im betreffenden Bereich engagierte Firma tätig ist, versorgte den Albachtener Hausarzt zudem mit Sterillium-Händedesinfektionsmittel, Schutzanzügen und Handschuhen für die Patientenuntersuchung. Dank des Materials könne er nun auch Patienten in den vom ihm betreuten Seniorenheimen aufsuchen, freut sich Domes.

Schutzutensilien hamstern will der engagierte Allgemeinmediziner übrigens nicht: 60 seiner Masken habe er an Albachtener Kollegen weitergegeben, die sie ebenfalls gut gebrauchen konnten, sagt Marc Domes.