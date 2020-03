„CDU-Vorschlag geht in die richtige Richtung“

„Gut, dass sich endlich auch die CDU im Sinne der Freiwilligen Feuerwehr Albachten bewegt“, meint Dr. Michael Jung, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Was Wolfgarten als seinen Vorschlag verkaufe, stehe dank der Ausarbeitung der Freiwilligen Feuerwehr schon lange als Kompromiss im Raum und werde von den Sozialdemokraten bereits unterstützt, so SPD-Bezirksbürgermeister Stephan Brinktrine in der Pressemitteilung.

Es gehe insbesondere um die Grundstücksfrage, die nur eine Teilüberbauung des alten Friedhofs vorsehe. Dabei werde auch der Denkmalschutz ausreichend berücksichtigt. Eine Tiefgarage, wie sie Peter Wolfgarten vorschlage, sei jedoch schon aus Kostengründen deutlich zu hinterfragen und daher klar abzulehnen.

„Hoffentlich trägt sich diese neue Erkenntnis für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortskern von Albachten auch bis zur CDU-Ratsfraktion“, äußert sich Michael Jung. Denn diese halte bislang an den Plänen von Oberbürgermeister Markus Lewe fest, der einen Neubau an der Weseler Straße präferiere.

„Es wäre gut, wenn wir jetzt zügig zu einem Beschluss im Rat kommen, der im Sinne der Freiwilligen Feuerwehr und vieler Bürgerinnen und Bürger in Albachten ist, die mit ihren Unterschriften Unterstützung für die Pläne des Löschzugs zugesichert haben“, fordern Brinktrine und Jung.