Bücher-Plausch jetzt im Internet

In den vergangenen Tagen sei viel geschehen in diesem Land, in Europa und auf der ganzen Welt, heißt es in einer Mitteilung des Autorinnen-Duos: „Wie Sonne und frische Luft brauchen wir Kontakte und geistige Anregungen sowie Unterhaltung.“ Deshalb kamen die Albachtenerinnen auf die Idee, einige der für den abgesagten Plausch ausgewählten Bücher mit aktueller Thematik einem größeren Kreis zuvorzustellen. Wer Interesse an Lesetipps hat, kann diese auf Renate Rave-Schneiders Internetseite www.story-schatzkiste-rave-schneider.de finden. „Wir wünschen viel Vergnügen mit den Tipps“, unterstreichen die Schriftstellerinnen.