Am Karfreitag wird das Matthias-Claudius-Haus in der Zeit von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit kann – unter Beachtung der aktuell gültigen Regeln des Kontaktverbotes – in der Kirche ein Moment der Andacht gefeiert werden. Kleine Impulse, die zum Gebet und zum Entzünden einer Kerze einladen, finden sich im Kirchraum.

Ostern bietet die evangelische Kirchengemeinde einen besonderen „Osterspaziergang“ an: Am Ostersonntag werden von 10 bis 18 Uhr Gottesdienste zum Mitnehmen am Matthias-Claudius-Haus aushängen. In eine Tüte verpackt finden Interessierte einen Gottesdienst-Entwurf mit Vorschlägen für einen Osterspaziergang zu nehmen oder um ihn daheim zu lesen. Eine Predigt über das Osterevangelium und weitere Impulse gibt es ebenfalls. Für Familien mit Kindern wird es besonders markierte Tüten geben, die Anregungen für das Osterfest beinhalten. Wer den Gottesdienst lieber nach Hause bekommen würden, kann sich bei Pastor Christoph Nooke melden: 01523 / 7077994 oder per E-Mail (christoph.tobias.nooke@kk-ekvw.de).