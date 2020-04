Im Zeichen der Corona-Krise versucht die städtische Kita in Albachten, auch weiterhin den Kontakt zu den Familien zu halten, die ihre Kinder derzeit zu Hause betreuen. In ihren Fenstern präsentiert die Kita eine kleine „Kunstausstellung“. Familien und interessierte Bürger können sich beteiligen und Kunstwerke in den Briefkasten legen. Diese werden laut einer Mitteilung dann öffentlich ausgestellt. Alle Albachtener sind eingeladen, sich die wechselnde Ausstellung ansehen.