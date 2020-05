Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung (BV) West will es wissen: Durch welche Ausbaumaßnahmen kann die Infrastruktur der Bahnstrecke Münster – Essen ertüchtig werden, um am Albachtener Schienenhaltepunkt den 30-Minuten-Takt auf der Strecke zwischen Münster und Albachten sicherzustellen? Die Stadtverwaltung solle dies zusammen mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland klären, fordern die Christdemokraten in einem Antrag, der in der BV auf den Tisch kommen soll.

In der Begründung des Papiers weisen Fraktions-Chef und Ratskandidat Peter Wolfgarten sowie der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion, Walter von Göwels, darauf hin, dass der NWL-Nahverkehrsplan schon im Jahr 2011 vorgesehen habe, auf der Strecke zwischen Münster und Essen an allen Haltepunkten im Münsterland einen 30-Minuten-Takt zu bieten. Derzeit sei dies aber nicht der Fall.

„Die CDU hat sich zu jedem Fahrplanwechsel dafür eingesetzt, dass der 30-Minuten-Takt einschließlich der Bedienung von Albachten erhalten bleibt. Leider zeigt der aktuelle Fahrplan eine andere Realität“, bedauern die Christdemokraten. Durch geplante Fernverkehrszüge neuer Anbieter im betreffenden Bereich gebe es Trassenkonflikte, die zu Haltausfällen am Albachtener Bahnhof und Überholungen in Nottuln / Appelhülsen führten.

Fernverkehrszüge bekämen bei der Trassenvergabe Vorrang vor dem Nahverkehr, weil sie der DB Netz AG höhere Infrastrukturbenutzungsentgelte (Trasseneinnahmen) brächten, bedauern Wolfgarten und von Göwels. Knapp zehn Jahre nach Verabschiedung des Nahverkehrsplans sei es nicht gelungen, für Albachten ein verlässliches 30-minütiges Angebot auf der Schiene zu erreichen. Daraus folge die Erkenntnis, dass alleiniges Engagement für die Zuteilung von Trassen nicht ausreiche. „Eine weitere Verdichtung des Angebots ist daher nur mit einem Ausbau der Infrastruktur zu erreichen, zum Beispiel dem Bau einer Überholspur im Bereich Münster-Albachten“, meinen die CDU-Politiker. Offensichtlich sei die Schieneninfrastruktur zwischen Ruhrgebiet, Haltern, Dülmen, Münster so überlastet, dass nicht alle Züge fahren und nicht alle Haltestationen bedient werden könnten.