Mindert „Tempo 70“ den Lärm?

Dass die Weseler Straße zu den Haupterschließungsadern der münsterischen City zählt, ist alles andere als ein Geheimnis: Tagaus, tagein rollen Blechlawinen in beide Richtungen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung (BV) Münster-West sich nun dafür einsetzt, dass die Stadtverwaltung ein Verkehrskonzept für einen Teilbereich der Weseler Straße erarbeitet. Dabei liegt den Christdemokraten der Abschnitt von der Kreuzung Dülmener Straße / Osthofstraße / Oberort bis zum Abzweig Sendener Stiege am Herzen.

Es ist ein umfangreicher Antrag, den die CDU in die BV West eingebracht hat. In dem Papier wird darauf verwiesen, dass nicht zuletzt der überörtliche Verkehr eine große Rolle für die starke Frequentierung der Weseler Straße spiele. Außerdem werde das künftige Großbaugebiet Albachten-Ost für erhöhten Verkehr im betreffenden Abschnitt sorgen. „Um eine sichere Mobilität für alle zu erreichen, wird die Verwaltung gebeten, ein Verkehrskonzept vorzulegen“, fordern die Christdemokraten.

Im Antrag zur Weseler Straße wird darauf verwiesen, dass vom Albachtener Ortsschild bis zur Autobahnbrücke am Rande Mecklenbecks „Tempo 100“ erlaubt sei. Das möchte die CDU zur Vermeidung neuerlicher Unfälle, zugunsten von mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sowie aus Lärmschutzgründen geändert sehen. Sie spricht sich deshalb für eine „möglichst einheitlich gesenkte und angepasste Geschwindigkeit auf der Weseler Straße“ aus.

Zudem sollen Fachleute der Verwaltung prüfen, ob für Albachten-Ost prognostizierten Überschreitungen des Lärmpegels durch eine Herabsetzung des zulässigen Tempos entgegengewirkt werden kann. Deshalb soll untersucht werden, welche Auswirkungen „Tempo 70“ oder „Tempo 50“ auf die Überschreitung der Grenzwerte und der schalltechnischen Orientierungswerte haben.

Gedanken sollen sich die städtischen Verkehrsexperten auch dazu machen, ob und an welchen Stellen im Abschnitt der Weseler Straße zwischen Albachten und Mecklenbeck Kreisverkehre „eine zügigere und sichere Verkehrsführung“ möglich machen. Dabei soll – insbesondere auch im Kreuzungsbereich Dülmener Straße / Osthofstraße / Oberort – den Bedürfnissen von Fußgängern und Radfahrern Rechnung getragen werden.

Hingewiesen wird zudem darauf, dass das Baugebiet Albachten-Ost an die Weseler Straße angebunden werden soll, und dass es am Abzweig Sendener Stiege „häufig zu nicht gewolltem Abbiegeverkehr in die Stiege mit hohem Unfallpotenzial“ komme. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass es im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet im Osten Albachtens eine Zunahme solcher Abbiegevorgänge geben werde, warnen die Christdemokraten.

In ihrem umfangreichen Antragsschreiben fordert die Stadtbezirks-CDU zudem ein Lichtkonzept für den ins Auge gefassten Abschnitt der Weseler Straße: „Art und Intensität der Straßenbeleuchtung sollte der Vielfalt der Aufgaben angepasst sein.“ Auch den einseitigen Fuß- und Radweg entlang der Weseler Straße, der im überwiegenden Teil schmaler als drei Meter und mit Blick auf Albachten-Ost und die Veloroute von Bedeutung sei, möchte die CDU optimiert sehen.

Darüber hinaus soll die Bushaltestelle Meerhook im Bereich der Baugebietszufahrt „lageoptimiert und neu gebaut“ werden – barrierefrei und möglichst mit Fahrradständern, Fahrgastinformationen und Bänken, regen die Christdemokraten an. Und nicht zuletzt machen sie sich auch dafür stark, dass die Verwaltung checkt, ob im betreffenden Bereich der Weseler Straße der Bau einer Mobilitätsstation (Park & Ride, Bike & Ride) sinnvoll ist. Schließlich gehe es darum, „den individuellen Autoverkehr in die Innenstadt zu verringern und den ÖPNV zu stärken“.