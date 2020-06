Aus der Sicht von Stephan Brinktrine tut eines in Albachten in den nächsten Tagen und Wochen ganz besonders Not: „Man muss diese Entscheidung sacken lassen“, sagt der Bezirksbürgermeister von Münster-West vor dem Hintergrund, dass sich der Rat der Stadt Münster – wie berichtet – dafür ausgesprochen hat