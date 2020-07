Er widerspricht den Ausführungen der Regierungspräsidentin Dorothee Feller . Diese hatte jüngst verlauten lassen, „dass der Rat der Stadt Münster einen Beschluss fasst, der in seiner Umsetzung die Beseitigung von Kriegsgräbern zur Folge hat“. Todeskino dazu: „Die Planungen der Freiwilligen Feuerwehr Albachten haben immer den Erhalt der Kriegsgräber vorgesehen. Unachtsame Äußerungen schüren den Konflikt leider weiter. Jetzt ist die Zeit, in Ruhe zu planen.“

In diesem Zusammenhang erinnert der OB-Kandidat an das Ansinnen der Grünen in der jüngsten Ratssitzung, den Baubeschluss für das Gerätehaus zugunsten eines Mediationsverfahrens später zu fassen. Das Ziel: „Die Spaltung des Stadtteils verhindern und alle Belange des Bauvorhabens dialogisch zu einem Konsens zu führen.“ Diesem Wunsch wurde bekanntlich mehrheitlich nicht entsprochen. Den Vorschlag halte Todeskino weiterhin für richtig, heißt es: „Die Verwaltung muss es nur wollen und unvoreingenommen machen.“