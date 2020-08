Abschied nach fast zwei Jahrzehnten: Küsterin Gabriele Winkelhaus aus der Gemeinde St. Ludgerus wurde jetzt in den Ruhestand verabschiedet. 19 Jahre hat sie laut einer Gemeindemitteilung in St. Ludgerus als Küsterin gewirkt, davor schon viele Jahre als Reinigungskraft im Pfarrzentrum. Somit wurde Gabriele Winkelhaus auch als Seele von St. Ludgerus in den Abschiedsworten von Dr. Ulrich Töns in seiner Funktion als Vertreter des Gemeindeausschusses von Albachten gewürdigt. Sie habe viele Menschen kommen und gehen sehen und vor allem habe sie treu in jedem Gottesdienst und in jeder Beerdigung stellvertretend für die gesamte Gemeinde gebetet. Dafür dankte Töns ausdrücklich. Neben den Abschiedsworten vom Gemeindeausschuss dankten selbstverständlich auch der Kirchenvorstand, der Dienstgeber, die Frauengemeinschaft und das Büchereiteam. „Die Grüße vom ehemaligen Pfarrer Thomas Frings überbrachte Anne Kleekamp, die stellvertretend für den ehrenamtlichen Küsterdienst sprach und seit vielen Jahren die Küster-Vertretung mit ihrem Mann Wilhelm übernimmt“, heißt es abschließend.