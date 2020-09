In den vergangenen Jahren hat die zunehmende Wohnungsknappheit in Münster laut einer Mitteilung der Albachtener CDU zu einer hohen Nachfrage und einem deutlichem Anstieg der Bodenpreise geführt. Durch die angespannte Wohnungsmarktlage komme es zu Verdrängungseffekten, die junge Familien, Studierende und ältere Mitbewohner, die sich im Wohnraum verkleinern wollten, schmerzhaft zu spüren bekämen.

„Ziel der CDU in Albachten ist es“, so deren Ratskandidat Peter Wolfgarten, „dass in dem wachsenden Stadtteil ausreichend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist.“ Die CDU-Ortsunion hat daher in einem Antrag, der jetzt in die Bezirksvertretung Münster-West eingebracht wurde, vorgeschlagen, dass die Ausschreibung und Vergabe von insgesamt fünf städtischen Mehrfamilienhausgrundstücken in Albachten, mit insgesamt rund 60 Wohneinheiten, nicht im Höchstgebotsverfahren, sondern zu einem Festpreis mit einem Gebot auf die niedrigste Startmiete erfolgen solle.

„Wir erhoffen uns so eine Abkühlung des heiß umkämpften Wohnungsmarktes“, so der neue Ortsunions-Chef Franjo Wöstmann auf der Mitgliederversammlung der CDU Albachten. „Wenn die eigene Wohnung oder das eigene Haus, das der Familie viele Jahre ein schönes Zuhause war, für das Alter nicht mehr geeignet ist, dann stellt sich irgendwann unweigerlich die Frage nach Alternativen“, so Woestmann. „Bei neuen Wohngebieten darf es nicht nur um den Erlös aus Baugrundstücken gehen, sondern mit dem neu geschaffenem Wohnraum muss Albachtenern eine Perspektive für die Familien- und Lebensplanung gegeben werden.“