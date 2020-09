Kontinuität in der Zeit des Umbruchs

„Der Anfang ist gemacht“, sagt Andreas Hirschberg. Seit rund 100 Tagen ist der 53-Jährige neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Roxel, Albachten, Bösensell. Diese wurde nach dem Abschied Pfarrer Stephan Draheim von den beiden Geistlichen Johannes Krause-Isermann und Dr. Christoph Tobias Nooke vorübergehend kommissarisch geleitet. Mit Hirschberg hat die gut 3000 Mitglieder zählende Gemeinde wieder einen festen Seelsorger, worüber sich viele sicherlich freuen.

Mit dem Wechsel in den Westen Münsters tritt Andreas Hirschberg seine mittlerweile dritte Pfarrstelle an. Elf Jahre war er im Märkischen Kreis, in der evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg, tätig und zuvor schon Pfarrer in Wattenscheid. Der in Esslingen in der Nähe von Stuttgart geborene Geistliche lebt getrennt von seiner Frau und ist Vater von vier Kindern. Er wohnt jetzt in Albachten.

Keinen Hehl macht Andreas Hirschberg daraus, dass er in der nicht zuletzt auch durch den Abriss der Roxeler Nicolaikirche im Umbruch befindlichen Gemeinde für Kontinuität sorgen will: „Ich bin mit längerfristiger Perspektive hier.“ Er betrachte seine Arbeit in Roxel, Albachten und Bösensell als Herausforderung, wolle helfen, die Gemeinde am münsterischen Stadtrand in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Für deren Mitglieder wolle er jederzeit ansprechbar sein, versichert Hirschberg. Das Pfarramt sei ein Rund-um-die-Uhr-Job.

Wenn am 21. September (Montag) um 19 Uhr zur Gemeindeversammlung ins Roxeler Anne-Jakobi-Haus (Im Seihof) eingeladen wird, dann werden Themen des Umbruchs auf der Tagesordnung stehen. Es soll über den Stand des Neubauprojekts auf dem Gelände der ehemaligen Nicolaikirche in Roxel informiert werden. Läuft alles optimal, dann könne die Gemeinde dort vielleicht schon im Sommer nächsten Jahres ihre neuen Räume in Beschlag nehmen. Über deren Inneneinrichtung solle bei der Versammlung ebenso gesprochen werden wie über die Weiterentwicklung der Jugendarbeit, zumal die Stelle von Jugenddiakon Dirk Reuken auslaufe, erläutert der neue Pfarrer. Die gemeindliche Jugendarbeit sei aus seiner Sicht ein wichtiges Thema.

In der Gemeinde sei er „total herzlich und offen“ aufgenommen worden, freut sich Andreas Hirschberg. Der Anfang sei spannend gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie habe er viele Einzelbesuche gemacht, was sich positiv ausgewirkt habe: „Ich habe das Gefühl, gut in Kontakt zu sein.“ Einen guten Draht hat er auch zu seinem Amtskollegen von der katholischen Pfarrei St. Liudger, Pfarrer Dr. Timo Weissenberg. Den Roxeler Katholiken sei man dankbar, dass sie die evangelische Gemeinde unterstützten, indem sie ihnen in der Übergangsphase bis zur Nutzung der neuen Gemeinderäume die St.-Pantaleon-Kirche für ihre Gottesdienste zur Verfügung stellten. Ökumene liege ihm am Herzen, betont Hirschberg. Damit habe er schon in seinen vorherigen Gemeinden gute Erfahrungen gemacht.

Besonderes Anliegen seiner Tätigkeit in der evangelischen Gemeinde werde es sein, die „Gottesdienste für Generationen“ zu stärken und weiterzuentwickeln, versichert der neue Pfarrer. Zu seinen Hobbys zählen das Wandern und das Lesen und neuerdings auch das Radfahren. Denn in der Fahrradstadt Münster ist er jetzt sehr viel per Leeze unterwegs.

Der Pfarrerwechsel nach der Interimszeit mit dem Duo Krause-Isermann / Nooke hat aus Hirschbergs Sicht gut funktioniert. Die Gemeinde wolle sich von den beiden Seelsorgern noch dankbar verabschieden: am 4. Oktober (Sonntag) bei einem Gottesdienst um 18 Uhr in der Albachtener St.-Ludgerus-Kirche.