Drei Tage lang waren 19 Frauen aus der Pfarrei St. Liudger vom 11. bis 13. September im Rothaargebirge unterwegs. Sie wanderten um die 50 Kilometer durch die Natur und beschäftigten sich währenddessen mit ihrem Glauben.

Die Frauen zwischen 25 und 60 Jahren hatten sich für Wanderexerzitien angemeldet, die laut einer Mitteilung der Pfarrei von Pastoralreferentin Magdalena Trifunovic und Pfarrsekretärin Sylvia van Schelve vorbereitet und gestaltet worden waren. Zur Pfarrei gehören die katholischen Gemeinden in Roxel, Mecklenbeck, Albachten und der Aaseestadt.

Im Mittelpunkt der Exerzitien standen der Austausch und die Auseinandersetzung mit Gott und Impulse zum Thema „Meine Zeit steht in Deinen Händen“. Bei Gesprächen und bei Gebetszeiten mit Musik entstand eine offene und gute Atmosphäre, in der die Frauen auch die Gelegenheit wahrnahmen, miteinander darüber nachzudenken, was sie im Alltag antreibt und welche Aktivitäten breiten Raum einnehmen oder Kraftquellen für sie sind, heißt es in der Mitteilung der katholischen Pfarrei St. Liudger.

Für den Austausch untereinander und das Singen von Liedern im Freien war genügend Zeit, auch um diese Auszeit aus dem hektischen Alltag zu genießen. Die Frauen waren in einem Hotel untergebracht, von dem aus sie jeden Tag zu einem Ausgangspunkt gebracht wurden, von dem aus sie Wanderungen unternahmen und am Nachmittag oder Abend zurückkehrten.

Eine Fortsetzung des Angebots Frauen-Wanderexerzitien im Jahr 2021 ist nach Angaben der Organisatorinnen aufgrund der Nachfragen bereits angedacht.