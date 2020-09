Das dritte Konzert in der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ findet am Freitag (2. Oktober) um 16.30 Uhr in der St.-Pantaleon-Kirche in Roxel statt. Es spielt der Gronauer Kantor und Konzertorganist Martin Geiselhart . Zum Vortrag kommen Orgelwerke von Dietrich Buxtehude , Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Zu diesem Konzert laden der Heimat-und Kulturkreis Roxel sowie die Pfarrgemeinde St. Liudger und die Musikschule ein. Die Besucherinnen und Besucher des Konzerts sind laut einer Mitteilung der Veranstalter gehalten, die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung sorgsam zu beachten. Masken müssen jedoch nicht getragen werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.