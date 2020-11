Der Stadtbezirk Münster-West hat einen neuen Bezirksbürgermeister: Erwartungsgemäß trat Jörg Nathaus ( Grüne , Mitte) in der konstituierenden Bezirksvertretungssitzung am Donnerstagabend in Albachten die Nachfolge von Stephan Brinktrine an. Stellvertretende Bezirksbürgermeister sind Peter Wolfgarten (CDU, l.) und Beate Kretzschmar (SPD).