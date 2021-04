Die Liste der größeren, überbezirklichen Straßenbaumaßnahmen, die das städtische Amt für Mobilität und Tiefbau in den nächsten anderthalb Jahren im Stadtbezirk Münster-West durchführen möchte, liegt vor. Sie umfasst 14 Projekte, von denen gleich fünf Kosten von mehr als 100 000 Euro verursachen. Die Bezirksvertretung Münster-West wird sich auf ihrer Sitzung am 22. April mit der Maßnahmenliste befassen.

Dickster Brocken im Paket ist die geplante Fahrbahninstandsetzung eines Teilstücks der Osthofstraße in Albachten: Der Abschnitt zwischen den Einmündungen Am Kämpken und Weseler Straße soll erneuert werden, was nach Angaben des Tiefbauamts während der Bauzeit nicht nur hohe Auswirkungen auf den Verkehr haben, sondern auch mit geschätzten Kosten in Höhe von 167 000 Euro einhergehen soll.

Rund 10 000 Euro weniger soll die Fahrbahninstandsetzung kosten, die am Rüschhausweg (K 1) in Nienberge geplant ist und den Bereich Am Rüschhaus/Schonebecker Weg umfasst. Etwa 157 000 Euro sind dafür veranschlagt. Auch dort werden hohe verkehrliche Auswirkungen erwartet.

In Gievenbeck ist an der Von-Esmarch-Straße (L 843) im Bereich Fliednerstraße/Kreisverkehr die Erneuerung der Fahrbahn vorgesehen, was mit Kosten in Höhe von 151 000 Euro verbunden sein soll. Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr sollen dabei nur mäßig sein, so das Tiefbauamt.

Ganz oben auf der Liste des städtischen Maßnahmenpakets steht die Bösenseller Straße (K 30) in Roxel. Dort steht im Teilbereich zwischen Im Rüschenfeld und Havixbecker Straße die Instandsetzung der Fahrbahn an. Das soll mittlere verkehrliche Auswirkungen haben und Straßenbaukosten in Höhe von 135 000 Euro verursachen.

Ein weiteres Instandsetzungsprojekt, das „nur noch“ mit 122 000 Euro zu Buche schlagen soll, steht in Albachten an. Erneut geht es dabei um die Osthofstraße, die im Abschnitt zwischen Sendener Stiege und Am Kämpken offenbar einer Überarbeitung bedarf.