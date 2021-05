Es ist ärgerlich: Wer per Rad von Albachten nach Bösensell oder in Gegenrichtung fahren will, dem fehlt entlang der Landesstraße 551 schon seit Langem ein sicherer Radweg. „Leezenritter“ sind gezwungen, den ungeschützten schmalen Seitenstreifen zu nutzen, was keineswegs ungefährlich ist. Immerhin handelt es sich bei der L 551 um eine stark frequentierte Verkehrsader.