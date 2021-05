Der Konflikt innerhalb der Pfarrei St. Liudger, in dem es – wie berichtet – insbesondere um die Geschehnisse in der St.-Stephanus-Gemeinde geht, hat den Pfarreirat zu einer Stellungnahme veranlasst: Im aktuellen Wochenbrief heißt es, dass man sich auf einen modellhaften Gesprächsprozess verständigt habe. Dieser solle dazu dienen, „Grundelemente der Verständigung zu verabreden und die Beendigung des Konflikts zu befördern“. Das Modell sei von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn , dem derzeitigen Pfarrverwalter der Pfarrei St. Liudger, und dem vom Bistum als Gesprächsmoderator eingesetzten Günter Eilers erarbeitet worden.

Ein erster Teil soll dazu führen, bei zwei Gesprächsabenden auf die Vergangenheit zu blicken. So soll es ein Treffen von Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp mit dem Gemeindeausschuss sowie Gemeindemitgliedern von St. Stephanus geben. Außerdem ist ein Treffen des Pfarreirats und des Gemeindeausschusses zum Austausch über das Geschehen der vergangenen Jahre geplant.

Drei neue Seelsorger werden vorgestellt

Im zweiten Schritt sollen mehrere zukunftsgerichtete Gespräche über die künftige Zusammenarbeit der vier Pfarreigemeinden geführt werden. Diese sollen in eine außerordentliche Sitzung des Pfarreirats münden. Ende Juni steht per internem Kontaktgespräch die Vorstellung dreier neuer Seelsorger an. Diese sollen dann dem Pfarreirat, dem Kirchenvorstand und Vertretern der hauptamtlichen Mitarbeiter vorgestellt werden.