Eine Liebe ist wie ein neues Leben

Sich verlieben ist nicht immer ganz einfach. Viele nutzen Dating-Portale, andere gehen ins Fernsehen. Aber kann man sich dort wirklich verlieben, zum Beispiel bei „Bauer sucht Frau“ auf RTL? Und wie! Das zeigt die Liebesgeschichte von Friseurmeisterin Steffi Lüdge (36) aus Amelsbüren. Die „Lady Carneval“ von 2013 bewarb sich für den schwäbischen Landwirt Stephan Finkenzeller aus Raderstetten. Der 40-Jährige wählte sie für die Hofwoche aus. Die Dreharbeiten waren im Sommer. Ob Amor seine Pfeile nun wirklich abgeschossen hat, weiß WN-Mitarbeiter Peter Sauer. Er hat Steffi Lüdge kurz vor Weihnachten interviewt.

Seit der Hofwoche im Sommer und dem Ende der aktuellen „Bauer-sucht- Frau“-Staffel sind einige Tage ins Land gezogen. Seid Ihr zusammen?

Lüdge: Ja – es ist wahr! Wir lieben uns sehr.

Wann war alles klar zwischen euch?

Lüdge: Schon am zweiten Tag der Hofwoche war klar, dass wir zusammen sind. Obwohl am Anfang noch mein Kopf sagte: „Böses Herz lass das“, wurde es plötzlich ganz schnell immer klarer. Am zweiten Tag ging dann alles sehr schnell. Der 5. Juli ist unser Kennenlerntag. Am letzten Tag der Hofwoche sah ich keinen Grund abzureisen.

Warum haben Sie eigentlich Stephan ausgewählt?

Lüdge: Ich bin rein äußerlich nicht auf einen Typ Mann festgelegt. Wichtig für mich ist, dass der Charakter zum Menschen passt, dass der Mann authentisch ist.

Wann merkten Sie das?

Lüdge: Schon nach dem ersten Sehen waren wir uns nicht mehr fremd. Wir hatten von Anfang an so viel zusammen gelacht und nachts ewig lange gequatscht. Stephan ist so toll, weil er einen total geilen Humor hat, der ist so schräg und ironisch wie meiner. Wir sind da auf der gleichen Wellenlänge

„Passt schon“ ist einer der Lieblingsausdrücke von Stephan. Er bringt die Dinge ja immer sehr auf den Punkt. War das ungewohnt für Sie?

Lüdge: Stephan ist total unkompliziert, super direkt. Er ist nicht der Typ, der stundenlang erzählt. Wenn man ihn fragt, bekommt man eine direkte Antwort. Der ist super ehrlich. Und wenn die Antwort nicht passt, dann sagt er, dann frag nicht.

Die ganze Hofwoche hat sie ein Kamerateam auf Schritt und Tritt begleitet. Hatten Sie keine Probleme damit?

Lüdge: Das TV-Team war von morgens bis abends auf dem Hof. Wir konnten bei allen Szenen mitreden und waren zu nichts verpflichtet.

Gab es ein Drehbuch?

Lüdge: Gemeinsam planten wir Dinge wie: „Heute zeigt mir Stephan seine Tiere und so“. Ein Drehbuch gab es nicht.

Mussten Szenen wiederholt werden?

Lüdge: Stephan freute sich sehr, wenn wir die Kussszenen oder andere innige Szenen wiederholen mussten, wenn zum Beispiel plötzlich ein Trecker durchs Bild fuhr.

Und wie küsst Stephan so?

Lüdge: Stephan ist ein leidenschaftlicher Küsser.

Hat Sie die Szene mit Stephans Bambinis-Wunsch nicht irritiert?

Lüdge: Mit ihm zusammen kann ich mir Kinder vorstellen. Die Anzahl der Bambinis werden wir aber noch ausdiskutieren und zwar gemeinsam.

Wie haben Familie und Freunde auf Stephan reagiert?

Lüdge: Mein Vater sagte: Super, jetzt muss ich auch noch eine Fremdsprache lernen. Freunde und Bekannte sagten, wir würden uns so verhalten, wie zwei Menschen, die sich schon länger kennen.

Ihr führt jetzt eine Fernbeziehung. Ist das nicht problematisch?

Lüdge: Wir besuchen uns gegenseitig. Uns trennen 600 Kilometer, die fahre ich mit dem Auto in sechs Stunden.

Werden Sie Amelsbüren für die Liebe verlassen?

Lüdge: Ja, es stimmt. Ich werde Amelsbüren verlassen und zu Stephan auf den Hof nach Bayern ziehen. Auch schon deshalb, weil sein Hof seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz ist.

Und wann?

Lüdge: Es steht noch kein Datum fest, aber sobald ich einen Nachfolger für meinen Friseursalon gefunden habe. Wenn es nach Stephan ginge so schnell wie möglich. Ich möchte aber alles und vor allem meine zwei Mitarbeiterinnen und meine Kunden in guten Hände geben.

Fällt Ihnen der Abschied nicht schwer?

Lüdge: Stephans Kumpels sagen immer: Ein Wochenende und wir haben alles leergeräumt und Dich nach Stephan umgezogen. Aber ich persönlich verlasse Münster-Amelsbüren mit einem lachenden und weinenden Auge. Jetzt bin ich noch tiefenentspannt. Die ersten zwei Tage werden schlimm werden, Ich werde dann meine Tränen besiegen müssen.

Sehen Sie sich zwischen den Jahren?

Lüdge: Weihnachten habe ich bei Stephan in Bayern gefeiert und Silvester sind wir bei meiner Familie im Sauerland. Karneval werden wir zusammen in Münster feiern. Wenn bei Stephan die Termine mit der Hofarbeit passen.

Wie ist das mit den Fans?

Lüdge: Im Netz ist viel los, ich bekomme viel positive Rückmeldungen.

Und in Amelsbüren?

Lüdge: Da müssen wir schon mal Autogramme geben. Selbst als wir im Waldgebiet Hohe Ward spazieren waren, wurde Stephan erkannt!