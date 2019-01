Erstmalig wurde hiervon sogar ein von Rolf Boysen, selbst im Verein als Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung tätig, produzierter vierzigminütiger Film gezeigt. Dieser ließ die zwei Fest-Tage noch einmal Revue passieren.

Auch Pfarrer Mike Netzler nahm auf den Gottesdienst im Rahmen des Jubiläums Bezug und rief im Laufe seiner Ansprache die Sportlerinnen und Sportler dazu auf, ihren Gegnern immer mit Respekt und Wertschätzung, aber nicht mit Angst entgegen zu treten.

Auch sonst habe man Amelsbüren gut und großflächig vertreten, hieß es beim Jahresrückblick: So gab es unter anderem einen Auftritt beim Katholikentag im vergangenen Jahr in Münster. Und der DJK-Nachwuchsschiedsrichter Lasse Lütke-Kappenberg zählt seit August zu den Hauptschiedsrichtern in der U17-Fußballbundesliga. Auch aktuelle Projekte wurden von dem Vereinsvorsitzendem Christian Ahlers in seiner Rede angesprochen. So solle der aktuell laufende Kabinenbau am Kunstrasenplatz bis zur Sportwoche im Sommer abgeschlossen sein. Außerdem soll eine Kooperation mit den WWU Baskets angestrebt werden.

Zum viel diskutierten Themengebiet einer neuen Sporthalle in Amelsbüren gab Ahlers nur an, dass der Rat der Stadt Münster den Bau im Dezember bei einer Sitzung grundsätzlich genehmigt habe.