Einige wenige Karten gibt es für die „Geisternacht am Emmerbach“. Die Karnevals-Gala der AKG Emmerbachgeister beginnt am 2. März (Samstag) um 19.33 Uhr im Festzelt auf dem Lailly-en-Val-Platz. Tickets kosten 30 Euro. AKG-Mitglieder zahlen nur 25 Euro, heißt es in der Ankündigung. Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.a-k-g.de/ticketverkauf.

Live-Musik ohne Grenzen mit der Tanz- und Partyband Comeback, der Show-Comedy Jongleur Philipp Dammer verspricht eine Show zum Lachen, Staunen und Genießen. Büttenredner Karnevalist Oliver Materlik , als rheinischer Kellner Oli der Köbes ist ebenfalls dabei. Bis Ende 2018 war er im GOP Münster als Moderator auf der Bühne, jetzt kommt er nach Amelsbüren zur Gala.

Ebenfalls am 2. März steigt ab 14.33 Uhr das große Kinderkarneval-Mitmachfest, das von Tom Juno moderiert wird. Die AKG verspricht einen bunten Nachmittag mit Zauberer und Ballonkünstler Frank Boss, mit Kostümprämierung, einer Tombola und einer Caféteria. Das Stadtjugendprinzenpaar Kristin Steinbrede und Rene Kramer hat seinen Besuch angekündigt.

Am 3. März (Sonntag) soll sich wieder ein bunter Lindwurm der Freude durch Amelsbüren schlängeln. Der Umzug startet um 14.11 Uhr. Die AKG ruft alle Fußgruppen, Wagen und Spielmannzüge auf, den Anmeldeschluss 19. Februar zu beachten. Anmeldungen sind per E-Mail an lwittkampf@ t-online.de möglich. Informationen gibt es unter ✆0172/1 75 45 67.

Nach dem Umzug ist das Zelt bis 18 Uhr ohne Eintritt geöffnet. Ab 18 Uhr heißt es dann Ü-18-Party. Dazu muss ein Eintrittsbändchen zum Preis von zehn Euro erworben werden, informiert die AKG. Der Verkauf der Bändchen erfolgt am 1. März von 16 bis 18 Uhr im Eingangsbereich des Zeltes.