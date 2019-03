Fröhlicher Karneval auf den Straßen des Davertdorfes

„Im vergangenen Jahr hatten wir so viel Glück mit dem Wetter und konnten im Sonnenschein feiern, da darf es heute auch einmal regnen.“ Zugkommandant Ludger Wittkampf hat dem Wettergott verziehen. Die anderen Narren wohl auch, jedenfalls wenn man nach der guten Stimmung im Davertdorf geht. Besonders die Kinder in den ersten Reihen konnten so richtig absahnen: Mit großen Regenschirmen lässt sich gut Süßkram fangen. Und die Fußgruppen hatten auch diesmal viel für die kleinen Narren am Straßenrand übrig und legen ihre guten Gaben auch schon einmal direkt in den Beutel hinein. So wird garantiert kein Bonbon nass. Rund 700 Karnevalisten hatten sich für den Umzug angemeldet. Die 40 Startnummern hat die Amelsbürener Karnevalsgesellschaft (AKG) zwar auch diesmal ganz knapp verfehlt. Dafür waren die Kostüme und Wagen erneut besonders kreativ gestaltet. Mehr Fotos und Eindrücke auf der