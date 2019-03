„Bauer-sucht-Frau“-Romanze: Verlobung sofort nach der Ankunft

Marco

Alter: 35

Sternzeichen: Fische

Region: Ostwürttemberg, Baden-Württemberg

Betrieb: Bio-Milchviehbetrieb, 45 Hekar Grün- und Ackerland, sechs Hektar Forst,

34 Milchkühe, 45 Nachzucht, fünf Katzen - Bauer im Haupterwerb

Umfeld: lebt mit seiner Oma, seiner Mutter, seiner Großtante und seinem Bruder auf dem Hof

Schon als Dreijähriger wusste Marco, was er werden möchte: Bauer. Mit 16 Jahren begann der Baden-Württemberger auf dem Hof seines Großonkels zu arbeiten, den er vor 10 Jahren nach dessen Tod geerbt hat. Inzwischen hat der 35-Jährige komplett auf Bio umgestellt und kümmert sich gemeinsam mit seiner Großtante um die Milchkühe und Kälber. Auch seine Oma, seine Mutter und sein Bruder leben auf dem Hof in einem eigenen Haus. Zum Mittagessen kommen hier alle immer gern an einen Tisch. Dort ist allerdings immer noch ein Platz für Marcos Traumfrau frei. Denn in Sachen Liebe ist der attraktive Landwirt zurückhaltend: „Wenn ich mal aus bin, renne ich nicht gleich auf die Frauen zu, bin eher ruhig. Meine Zukünftige sollte verstehen, was ich hier mache und keine schlechte Laune haben, wenn ich abends spät vom Feld komme. Ich will einfach fröhlich durchs Leben gehen. Daher sollte sie auch ehrlich sein. Da ich eine Familie gründen möchte, sollte sie auch ein Familienmensch sein. “