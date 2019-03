Steffi Lüdge war vor rund einer Woche von Amelsbüren in ihre neue bayerische Heimat gezogen. Eine Hochzeit kündigten Steffi und Stephan per gemeinsamer Videobotschaft mit Steffis Hund Da Vinci am Dienstagabend via Facebook an.

Über die Ankunft der Amelsbürenerin in Bayern und die Verlobung hat RTL einen Film gedreht, der am Ostersonntag gezeigt wird. Auf dem Hof ihres „Liebesbauern“ richtet sich Steffi Lüdge derzeit einen neuen Friseursalon ein.