Die Brummi-Fahrer und der Müll

Erfreulich viele Familien haben an der nunmehr 15. Aktion Sauberes Münster in den Stadtteilen teilgenommen. So auch in Amelsbüren. Binnen kurzem war der erste Sieben-Kubikmeter-Container mit Müll gefüllt. Weitere sechs folgten im Laufe des Vormittags, den die vielen Helfer bestückten. Auch ein gut gefüllter 18-Kubikmeter-Container zeigte, dass mehr und mehr größere und voluminöse Gegenstände in die Natur geworfen werden.

Zwar wurden weniger Reifen als in den Jahren zuvor gesammelt, dafür reicherten sich verschiedene Bauteile in der unmittelbaren Nachbarschaft an. „Ein großes Ärgernis ist die Vermüllung am Hansa-Business-Park“, bemängelte Hermann Weber vom Kulturverein Amelsbüren. Dort gebe es keine geeignete Infrastruktur für die 60 bis 80 LKW-Fahrer, die in ihren Lastwagen übernachteten und neben Müll auch ihre Hinterlassenschaften zurückließen.

Besonders viele Glasflaschen sammelten die Freiwilligen auf. „Wir haben elf Recyclinghöfe in Münster“, zeigte Tina Mai von den Abfallwirtschaftbetrieben Münster (AWM) wenig Verständnis. Auch die vielen to Go Becher und Tüten rund um das Bahnhofsgelände seien ein Ärgernis. Dabei stünden genügend Papierkörbe bereit.

Wie sehr er bürgerschaftliches Engagement schätzt, zeigte Oberbürgermeister Markus Lewe , der per Rad von Angelmodde kommend, mittags in Amelsbüren vorbeischaute. Auch um sich über den Kooperationspartner der AWM, „fairteilbar“, zu informieren. Aus Lebensmitteln, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben oder nicht der EU-Norm entsprechen, kostete Lewe eine selbst gemachte Minestrone, die Claudia Thermann und Jana Bölter an ihrem Stand für die vielen Helfer serviert hatten.

Noch bis Donnerstag läuft die Aktion Sauberes Münster parallel zu der europaweiten Aktion „Lets clean up Europe“. „Einerseits freue ich mich, dass so viele mitmachen, andererseits ärgert es, dass noch so viel Müll herumliegt“, sagte Patrick Hasenkamp, Betriebsleiter der AWM und Präsident des europäischen Dachverbandes Municipal Waste Europe (MWE). Noch stärker als bisher sei auf die Müllvermeidung hinzuweisen.