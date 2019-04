„Insofern ändert sich nichts“

Die Mitglieder der Volksbank Amelsbüren haben heute eine historische Entscheidung zu treffen. Sie sollen dem Verschmelzungsvertrag zwischen ihrem Geldinstitut mit der Volksbank Senden zustimmen. Nach 136 Jahren wird die Volksbank im Davertdorf, die lange Jahre als Spar- und Darlehenskasse firmierte, ihre Eigenständigkeit aufgeben. In einer rasant verändernden Bankenlandschaft sind die Verantwortlichen entschlossen, diesen Schritt zu unternehmen, bevor es zu spät ist.

In Münster hatte sich mancher verwundert die Augen gerieben, als im Februar 2018 die Volksbank erklärte, sie strebe Verhandlungen mit den Nachbarn in Senden an, um 2019 zu fusionieren. Warum mit Senden? Warum nicht mit der großen Schwester, der Vereinigten Volksbank in Münster? Das „kleine gallische Dorf in Münsters Bankenlandschaft“, wie Kenner die spezielle Situation in Amelsbüren gerne umschrieben, scherte aus und schaute sich jenseits der kommunalen Grenzen um. Und das aus guten Gründen.

Die Verantwortlichen haben wiederholt deutlich gemacht, dass sie nicht in einem Riesengebilde untergehen wollte. Spätestens 2020, wenn die Vereinigte Volksbank mit den Schwesterinstituten im Kreis Steinfurt ein Bündnis eingehen wird, wird sie zu den drei größten Volksbanken in NRW zählen. Die Bilanzsumme wird sich auf 5,5 Milliarden belaufen. Diesem Gigantismus erteilten die Amelsbürener Bankvorstände Martin Lauhoff und Jürgen Webner – und mit ihnen der Aufsichtsrat mit Hans-Hubert Wensing an der Spitze – eine Absage. Sie schauten sich anderweitig um.

Bereits nach einigen Gesprächen mit der Volksbank in Senden merkte man schnell, wie groß die Gemeinsamkeiten waren. Beide Geldhäuser sehen sich in der Region verwurzelt und nahe am Kunden. Beide gelten als sparsam und wirtschaftlich gesund.

Von Beginn an war unbestritten, dass Senden der Hauptsitz der neuen Bank sein würde. Aber ebenso schnell kristallisierte sich heraus, dass die Amelsbürener ihre entscheidende Bedingung für eine Verschmelzung auf freiwilliger Basis durchsetzen konnten. „Wir wollen vor Ort bleiben, weil wir von der nachhaltigen Kundennähe leben“, erklärt Bankvorstand Martin Lauhoff. Sein Kollege Jürgen Webner ergänzt, dass die Kunden weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartner antreffen werden. „Insofern ändert sich nichts.“ Sogar an der Geschäftsstelle steht weiterhin „Volksbank Amelsbüren“, auch wenn der offizielle Name der neuen Bank künftig „Volksbank Senden“ lauten wird.

Der Zeitplan, den die beiden Banken im Februar 2018 vorlegten, ist bislang komplett eingehalten worden. Heute sollen die Mitglieder in Amelsbüren ihr Votum abgeben. Eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden ist erforderlich, damit die angestrebte Bankenhochzeit rückwirkend zum 1. Januar 2019 gültig werden kann. In Senden fällt die Entscheidung am 2. Mai.