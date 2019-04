„Ein Highlight für den Reitsport“

Es ging gut voran mit der neuen Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Amelsbüren 1876 seit dem Spatenstich am 28. März 2018. Bis die ersten Pferde im November ihr neues Zuhause beziehen konnten.

„Und danach sind wir durch Dick und Dünn gegangen“, begrüßte Geschäftsführer Eckhard Rehbein im Wechsel mit dem 1. Vorsitzenden Markus Schulze Finkenbrink die Festgäste, die im Beisein der Davert Jagdhornbläser am Samstagnachmittag zur Einweihungsfeier in die große Reithalle gekommen waren.

„Die Außenanlagen waren nicht befestigt, eine Schlammwüste“, erinnerte er sich an den letzten Winter und dankte gleichzeitig den Vereinsmitgliedern, die richtig angepackt hatten. Dass das Projekt der neuen Reitanlage mit nun 40 Pferden überhaupt gelingen konnte, sei auch den besonderen Leistungen des Oberbürgermeisters Markus Lewe und dem Rat der Stadt Münster zu verdanken, so Markus Schulze Finkenbrink. Nicht zuletzt auch dem Engagement des scheidenden Leiters des Sportamtes, Michael Willnath.

Ebenso habe der vereinsinterne Bauausschuss dazu beigetragen, die Kostengestaltung so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Wichtig sei auch der Ausschuss für Sponsoring gewesen, der erste Anlaufstelle für die Förderer gewesen sei. „Wir danken auch den Kritikern, die rieten, keine leichtfertigen Entscheidungen zu treffen“, so Schulze Finkenbrink.

Einen herzlichen Glückwunsch übermittelte Oberbürgermeister Markus Lewe, der seine Teilnahme am Europawahlkampf-Auftakt der CDU in der Halle Münsterland unterbrach, um dem Vorstand und den Vereinsmitgliedern seinen Respekt zu zollen. Es war nicht nur eine Frage der Liegenschaften, der Sportförderung und der Betriebskosten, die letzten Endes zum Gelingen des Projektes beigetragen haben, sondern auch die Begeisterung für den Reitsport. „Hier ist ein Highlight für die Region, für den Reitsport verwirklicht worden“, so Lewe.

Eine imposante Anlage, die ein weiteres Aushängeschild für die sportlichen Zentren im Süden Münsters sei: Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt rief dazu auf, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Mit einer Anhängerportion Möhren für die Pferde zeigten sich die Finanzgeber der Sparkasse Münsterland-Ost mit Lothar Austermann und Sebastian Hollmann weiterhin erkenntlich. „Wir haben das Sportstättenprogramm ins Leben gerufen“, sagte Michael Monstadt von der NRW-Bank, die eng mit den Hausbanken zusammenarbeitet.

Schließlich segneten während einer kleinen ökumenischen Andacht Pfarrer Mike Netzler und Klaus Maiwald im Beisein der 15 Standartenträger der umliegenden Vereine die neue Reitanlage mit ihren Pferden.