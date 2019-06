Die Darsteller von Teatro Due Mondi erzählten eine lustige und kurzweilige Geschichte, in der es um Willkommensbereitschaft, Großherzigkeit und Respekt geht. Als umherziehende Musikanten sind ein deutscher Esel, ein englischer Hund, eine italienische Katze, ein spanischer Hahn und eine französische Gans in den Städten unterwegs. Ein verletzter polnischer Storch kreuzt eines Tages ihren Weg, mit dabei hat er ein Baby aus Afrika, welches bei seiner neuen Mutter, Madame Europe, in der Hospitalitätsstraße abgegeben werden soll. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach ihr.

Die abenteuerliche Reise führt die Truppe an die verschiedensten Plätze – das Publikum immer an ihrer Seite. Bekannte Kinderlieder, A-Capella-Gesang, ein europäischer Sprachenmix und ein lebendiger Kontakt zum Publikum ließen die Open-Air-Aufführung zu einem einmaligen Erlebnis für alle Anwesenden werden, das mit einem Happy End endete.

Teatro Due Mondi ist eine freie Theatergruppe aus Faenza/Italien, die 1979 gegründet wurde. Seit Bestehen wurden mehr als 30 Produktionen geschaffen, über 20 europäische Projekte organisiert, Workshops geleitet und mehr als 4000 Vorstellungen gegeben.