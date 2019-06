Am 20. Juni (Donnerstag) feiert die Katholische Kirche Fronleichnam . In vielen Gemeinden in der Region wird das Hochfest besonders gefeiert. In einer Pressemitteilung informiert die Kirchengemeinde über die für diesen Tag vorgesehenen Prozessionen und Gottesdienste in Hiltrup und Amelsbüren und deren vorgesehen Ablauf.

In der Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup Amelsbüren sind an allen Kirchorten Eucharistiefeiern mit Prozessionen, zu denen besonders die Erstkommunionkinder in ihren Festkleidern eingeladen sind.

In St. Clemens findet der Gottesdienst um 10 Uhr am Mutterhaus der Hiltruper Schwestern (links neben dem Krankenhaus), Westfalenstraße 109, statt.

Anschließend zieht die Prozession zum Hiltruper Museum, dort ist ein Altar aufgebaut. Zum Abschluss wird der sakramentale Segen in der Pfarrkirche erteilt.

In St. Marien ist um 9 Uhr die Eucharistiefeier auf dem Platz vor der Kirche St. Marien.

Die anschließende Prozession führt durch die Straßen in Hiltrup Ost zurück zur Kirche.

Dort wird der sakramentale Segen erteilt. Bei ungünstiger Witterung findet die Eucharistiefeier in der Kirche statt.

In St. Sebastian beginnt die Eucharistiefeier um 8.30 Uhr in der Kirche. Anschließend startet die Prozession wegen der Baustelle auf der Deermannstraße direkt am Sattelplatz. Von dort führt sie über die Straßen Auf der Woort und Ottmarsbocholter Straße.

Der erste Altar ist an Samsons Kapelle aufgebaut, der zweite Altar am Hof Breuing-Hoppenberg, ein dritter Altar am Hof Brüning-Sudhoff, Davertstraße, und der vierte Altar befindet sich an der Freitagskapelle. Der sakramentale Segen wird im Anschluss in der Kirche erteilt.

Die Vorabendmesse ist am 19. Juni (Mittwoch) um 19 Ihr in der Pfarrkirche St. Clemens. In St. Marien und St. Sebastian sind laut Mitteilung keine Vorabendmessen vorgesehen.