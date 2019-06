Münster-Amelsbüren -

„Turbo“ und „Schneewittchen“ waren am Donnerstagabend die Stars beim Forensik Forum der Alexianer. Bianca Terhürne, Fachkrankenschwester für Psychiatrie und selbstständig als Fachkraft für tiergestützte Interventionen, hatte die riesige Achat-Schnecke und das kleinen Haubenhuhn im Gepäck, um anschaulich über Tiere als Helfer im klinischen Alltag zu sprechen. Seit mehreren Jahren kommt sie mit ihrer Tierschar regelmäßig auch in den Maßregelvollzug der Alexianer, um dort mit den Patienten zu arbeiten. „Tiere geben Vertrauen – vorbehaltlos“, weiß Bianca Terhürne um die Qualitäten im therapeutischen Einsatz. Die Mitarbeiter der Klinik bestätigten den besonderen Einfluss der Tiere auf die Patienten, so sei ein Patient, der im Alltag eher unruhig sei, im Umgang mit Hühnern, Meerschweinchen, Schwein, Katze, Schnecke und Co. still und besonnen. Auch schule diese besondere Form der Therapie das Verantwortungsgefühl für ein anderes Lebewesen. „Die Patienten fragen nach, wie es den Tieren geht, interessieren sich und entwickeln eine Beziehung zu ihnen, wie sie es mit Menschen oft nicht so einfach schaffen“, so Terhürne weiter. Nein, ein Garant für eine „Heilung“ der Patienten sei auch der Einsatz der kleinen Helfer nicht, betonte Gastgeber Prof. Dr. Dieter Seifert. Aber die tiergestützte Therapie könne Zugänge zu den Patienten schaffen, die anderweitig manchmal nur schwer gelängen.