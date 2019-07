Bei schönstem Wetter und besten Bedingungen fanden am Wochenende die westfälischen Meisterschaften im Voltigieren auf der Reitanlage des Reitvereins 1876 Amelsbüren statt.

Es gingen elf S-Gruppen, 18 Einzelvoltigierer und fünf Doppelvoltigierer an den Start. Das Finale im Westfalenpokal wurde zwischen zehn M-Gruppen entschieden. Für die heimischen Voltigiererinnen war das erste Voltigierturnier auf der neuen Anlage des Vereins ein voller Erfolg.

Caroline Reckordt sicherte sich auf dem Pferd Philai mit Alexandra Reckordt an der Longe den Bronzerang in der Einzelkonkurrenz der Damen. Im Wettkampf der Doppelvoltigierer gingen gleich zwei Paare für den RV 1876 Amelsbüren an den Start und lieferten sich einen spannenden Kampf um den Titel. Am Ende sicherten sich Adele Schröder und Sophie Wegener den Titel der Westfalenmeister. Caroline Reckordt und Marlen Lütke-Hockenbeck wurden Vizewestfalenmeister. Beide Paare wurden von Alexandra Reckordt auf dem Pferd Philai vorgestellt. Im Anschluss an die Platzierung gab es sowohl für Caroline Reckordt im Einzel als auch für beide Doppelpaare des heimischen Vereins die Nominierung für die Deutschen Meisterschaften in Alsfeld vom 8. bis 11. August.