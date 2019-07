Am Bönneweg im äußersten Südwesten in Amelsbüren zwischen der Ottmarsbocholter Straße und der Autobahnlinie A1 ist am Freitag um 18.30 Uhr auf offenem Feld ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Löschzügen aus. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Hiltrup, Amelsbüren und Loevelingloh ausgerückt.

Einen Großteil der Arbeit hatten ihnen die Landwirte bereits abgenommen. Geistesgegenwärtig hatten sie mit Gülle das Feuer bekämpft. Bei der extremen Trockenheit hätte sich das Feuer schnell zu einem Flächenbrand ausweiten können.