Das letzte Hindernis hatte es in sich

Münster-Amelsbüren -

„Es ist toll hier“, sagte Renate Rump, als sie in gemütlicher Runde im Reiterstübchen von der reichhaltigen Kuchentheke profitierte. Mit dieser Meinung zur neuen Anlage des Reit- und Fahrvereins 1876 Amelsbüren war sie nicht allein. Viele Stimmen, Zuschauer wie Teilnehmer des diesjährigen Sommerturniers, schlossen sich an. „Zur Eröffnung konnten wir nicht, und so nutzen wir die Gelegenheit, die Anlage kennenzulernen“, so Rump.