Aus diesem Anlass gab es Anfang Oktober eine Sonder-Vogelschau in der Orangerie des Botanischen Gartens. Sie war aus Sicht des Vereins ein großer Erfolg: Mehr als 900 Besucher waren von den schönen Vögeln und dem Ambiente in der Orangerie begeistert. Jetzt folgt die jährliche Ausstellung in Amelsbüren, die am ersten Novemberwochenende (2./3.November) mit exotischen, teilweise seltenen Vögeln (Sittiche, Prachtfinken, Kanarien), die allesamt von den 33 Mitgliedern gehalten und gezüchtet werden, veranstaltet wird.

Für Besucher besonders interessant: Vogelprämierung, Tombola und ein großes Kuchenbuffet (alles gebacken von Mitgliedern – Kuchen auch zum Mitnehmen). Anwesende Vereinsmitglieder beraten gerne interessierte Vogelliebhaber. Die Vogelschau ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr im DJK-Sportheim, Zum Häpper, zu sehen.

Eintritt: zwei Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.