„Hier herrscht echte Unzufriedenheit“

Ratsherr Stefan Weber hat bei der Stadtverwaltung massiv interveniert wegen des Tiefbaus an zwei Straßen in Amelsbüren. „Hier herrscht echte und berechtigte Unzufriedenheit“, so Weber.

Inzwischen hat er aus der Stadtverwaltung den Hinweis erhalten, dass die Verwaltungsführung ebenfalls unzufrieden ist mit dem Ablauf und der Kommunikation des Geschehens. Es geht einerseits um die immer noch ausstehende Sanierung der Pater-Kolbe-Straße mit ihren Schlaglöchern, die unverändert ein Ärgernis sind, so der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rathaus.

Das Tiefbauamt habe mehrfach Terminpläne verlautbart, die allesamt nicht eingehalten worden seien. „Baubeginn sollte im zweiten Quartal 2019 sein. Bis heute ist nichts passiert“, so Weber. Kritik gibt es daran nicht nur von Anliegern, sondern auch von Busnutzern, die Schlechtwetterunterstände und barrierefreien Zustieg auf der Ausweichroute vermissen.

Nach Mitteilung des zuständigen Stadtbaurats Robin Denstorff befindet sich das Projekt Pater-Kolbe-Straße nun in der Ausschreibung und Abstimmung der Beteiligten. Ein Baubeginn werde damit nicht vor Ende Juni realistisch sein, hat Weber von Denstorff erfahren. Denstorff bittet die Terminunklarheiten zu entschuldigen, so Weber. Der Dezernent habe seine Fachverwaltung angewiesen, „die Maßnahme mit höchster Priorität umzusetzen“.

Ein zweites Ärgernis ist die Sanierung der Thierstraße, die seit 2017 auf sich warten lässt. Für diese außerörtliche Straße wurde zwischenzeitlich nach provisorischer Reparatur die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h auf 50 km/h angehoben. Mitte 2018 sei mitgeteilt worden, dass im Jahr 2019 „eine größere Sanierung der Straße im Hocheinbau“ mit kalkulierten Kosten von 300 000 Euro durchgeführt werden solle. Nun solle noch im ersten Quartal 2020 endlich die Reparatur erfolgen, so die Stadtverwaltung.