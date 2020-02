Was hat sich alles verändert!

Im Ortskern wurde in den vergangenen fünf Jahren eifrig gebaut

Münster-Amelsbüren -

Von Michael Grottendieck

Der Autobahnanschluss und die zahlreichen Bauaktivitäten im Hansa-Business-Park, in dem in Kürze der Batterieforschungsfabrik entsteht, lassen manchmal vergessen, wie sehr sich auch der Amelsbürener Dorfkern selbst an vielen Stellen verändert hat. Zeit für einen kleinen Überblick.