Aufträge ohne Ende – aber keine Fachkräfte

Münster-Amelsbüren -

Handwerker merken es seit Wochen: Es wird von vielen lieber in die heimische Wohnung investiert als in große Reisen. Sonnenschutz auf der Terrasse statt Badeurlaub am Sonnenstrand. Klaus und Petra Berges, die das Amelsbürener Familienunternehmen Rabix leiten, merken das seit Wochen. Zugleich wird ein Problem immer drängender, mit dem das Handwerk ohnehin zu kämpfen hat.