Eine außergewöhnliche Location

Ein Gelände, das diesen Namen tatsächlich verdient. Bierwagen, Theken und Stehtische gibt es, eine VIP-Lounge ist ausgewiesen. Das Prunkstück aber ist die Bühne. 30 Meter lang und eingerahmt von vier Türmen mit großen Boxen und noch mehr LED-Scheinwerfern. Darauf bewegen sich die Bankvorstände, die vor 170 Mitgliedern die Tagesordnungspunkte abhandeln.

Es ist die erste Open-Air-Veranstaltung, zu der die Volksbank Amelsbüren eingeladen hatte. Seit Jahren ist die Genossenschaftsbank dafür bekannt, dass sie gerne an außergewöhnliche Orte geht. Die Mitgliederversammlungen im Schützenfestzelt sind legendär. Wenn es etwas ganz Besonderes sein sollte, durfte man auch das Autohaus Wiesmann nutzen.

Im Corona-Jahr gab es wieder einmal etwas Neues. Es ging auf das Gelände der Firma LaViesta an der Amelsbürener Straße, direkt neben dem Agravis-Baustoffhandel. Die LaViesta GmbH ist ein noch junges Unternehmen, das sich auf die Bereiche des Eventmanagements und der Event-Technik konzentriert hat. Esther Cäzor, Ellen Gilhaus-Lücke und Georg Reuber haben das Unternehmen im Dezember 2019 gegründet.

Kaum war man am Start, kam schon Corona. Seit März liegt die Veranstaltungsbranche daher flach, die Technik der LaViesta Agentur stand ungenutzt in der Halle. Im Sommer, als wieder begrenzt Events möglich wurden, bauten die Veranstalter ihre Technik kurzerhand auf dem eigenen Gelände auf und organisieren seitdem regelmäßig am Freitag oder Samstag Open-Air-Veranstaltungen. „Querbeatz“ haben sie diese Reihe mit angesagten. Live-Musikern und DJs genannt. Sie läuft aktuell noch weiter.

Jetzt sagte sich die Volksbank Amelsbüren an. Der Grund der Zusammenkunft: Es müssen Delegierte für die Vertreterversammlung der fusionierten Volksbank Senden gewählt werden. 45 Vertreter dürfen die Amelsbürener entsenden. Die Satzung schreibt vor, dass für die Wahlen eine physische Präsenz erforderlich ist. Ein Online-Voting ist ausgeschlossen.

Wo aber kann man sich versammeln in Amelsbüren, das sehnlich auf eine Mehrzweckhalle wartet, und das in diesem Jahr auf sein Schützenfest verzichten musste? Unter Nachbarn fand man diese Lösung. Das Festival-Gelände von LaViesta war genau das richtige für einen angenehmen September-Abend, der nach der offiziellen Tagesordnung zwar nicht mit Tanz und Party ausklang, sondern mit einem leckeren Essen des Caterers Tafelschmitz. Erst in vier Jahren wird es die nächste Wahlversammlung der Volksbank geben.

Auf dem Festivalgelände am Kanal zwischen Hiltrup und Amelsbüren steigt in Kürze das einzige Oktoberfest in der näheren Umgebung. Am 26. September setzt ein weiß-blauer Abend den Schlusspunkt der „Querbeatz“-Reihe. Mit dabei sind DJ Thomas, Josef Hassing und DJ Deecut. Unter Corona-Bedingungen heißt es „o‘ zapft is!“. Karten sind online zu ordern.