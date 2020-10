Vier Schwerverletzte und ein Leichtverletzter: Das ist die Bilanz eines Abbiege-Unfalls. Wie die Polizei mitteilt, bog am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Lünener mit seinem VW Golf von der Straße Zum Klosterholz nach links auf die Davertstraße ab. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Jeep eines 20-jährigen Aschebergers zusammen, der aus Fahrtrichtung Amelsbüren kam. Beide Autos schleuderten über die Fahrbahn. Die Insassen des Golf, eine 17-jährige Münsteranerin und ein 19-jähriger Drensteinfurter, wurden auf der Rücksitzbank eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten sie aus dem Wagen. Der 23-jährige Golf-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin aus Münster wurden ebenfalls schwer verletzt. Der 20-jährige Jeep-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.