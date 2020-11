Ein Traktor mit ausgefahrenem Frontlader verkeilte sich am Donnerstagmorgen (12. November, 9.18 Uhr) unter der Bahnbrücke an der Ottmarsbocholter Straße. Der Fahrer wurde durch die Kollision verletzt. Sofort verständigte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Traktor aus dem Kreis Unna war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ottmarsbocholter Straße war für die Bergung in beide Richtungen bis 11.15 Uhr gesperrt.