Einen „Nikolaus-Lauf“ zugunsten des Fördervereins der Davertschule organisiert eine Fußball-Mannschaft von DJK Grün-Weiß Amelsbüren. Mithilfe von Sponsoren soll eine Spende erweiterten Lern-Möglichkeiten an der Grundschule zugutekommen.

Vor etwa vier Wochen machte die Idee die Runde in der 1. Herren-Mannschaft des Vereins, „als klar war, dass der Lockdown kommt“, erklärt André Frankrone , Trainer. Der Mannschafts-Rat arbeitete das Projekt aus. Jeder der Spieler sucht sich drei Sponsoren – die verpflichten sich, eine gewisse Summe für jeden gelaufenen Kilometer in den Spenden-Topf zu zahlen. Weitere Sponsoren sind möglich.

28 Spieler hat die Mannschaft – weil einige etwa durch Verletzungen verhindert sind, kommen insgesamt voraussichtlich 26 Läufer zusammen. Mit dabei sind der Trainer André Frankrone und sein Co-Trainer Daniel Henselmann. „Der Trainer läuft mindestens acht Kilometer, und keiner weniger“, so die Ansage von Frankrone. Gelaufen wird am Nikolaus-Tag bis 17 Uhr oder nach Bedarf schon vorher. Die gelaufene Strecke messen Smartwatches oder Apps auf dem Smartphone.

Als Sponsor auftreten kann sicher jeder, ob privat oder als Unternehmen. Einige Sponsoren haben sich schon gemeldet, seit die Fußballer ihre Info-Blätter über Schule und Geschäfte in Umlauf gebracht haben. Man kann sich aussuchen, wessen Durchhaltevermögen man sponsert. Interessierte melden sich bei gwa-nikolauslauf@gmx.de oder bei Frankrone unter 01 76 31 12 90 63.

Ebenfalls möglich: Selbst zu laufen und eine Spende beizusteuern. Nach dem Nikolaus-Tag sammelt die Mannschaft das Geld ein, macht Kassensturz – die Übergabe an den Förderverein möchten sie noch vor Weihnachten schaffen. Was der mit seinem Mitteln macht, erklärt am Sonntag beim Fototermin der Vorsitzende Frank Runge. Es soll das alle vier Jahre stattfindende Zirkus-Projekt unterstützt werden. Zudem soll ein Beamer angeschafft werden.