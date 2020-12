Ein bisschen spontan sei die Idee entstanden, erzählt Julia Engel . Der Adventskalender wurde dennoch rechtzeitig fertig, so dass nun seit dem 1. Dezember jeden Tag ein neues Türchen geöffnet werden kann.

Julia Engel und Nina Jürgenschellert haben die Sache in die Hand genommen. Viele Messdienerinnen und Messdiener von St. Clemens haben mitgeholfen, den großen Adventskalender an der Kirche zu gestalten. Vor allem immer wieder neue Überraschungen waren gefragt, die hinter den Türen warten. Kurzgeschichten, Sinnsprüche und andere kleine Impulse, aber auch Bilder und Rezepte warten Tag für Tag bis zum Weihnachtsfest darauf, entdeckt zu werden.

Wer beispielsweise ein Rezept ganz toll findet, darf gerne zum Handy greifen und es abfotografieren. „Das ist ausdrücklich erwünscht.“

Für die gut 50 Messdienerinnen und Messdiener in St. Clemens sind es herausfordernde Zeiten. Regelmäßige Gruppenstunden sind derzeit nicht möglich. Zudem ist der Dienst am Altar weitgehend entfallen, weil die Pfarrkirche renoviert wird. Einige können in St. Marien aushelfen, einige sind bei den Gottesdiensten in der Kapelle des Mutterhauses der Schwestern dabei. Insgesamt sei es nicht einfach, den Zusammenhalt zu pflegen. Aktionen wie dieser überdimensionale Adventskalender oder auch die Wichtelaktion sollen dabei helfen.

Zusätzlich gibt es in St. Clemens einen digitalen Adventskalender mit sehr unterschiedlichen Impulsen. Zu finden ist der digitale Adventskalender unter https://padlet.com/Clemenspfarrei/Advent2020.

An den Wochenenden im Advent liegen jeweils ein Impuls für Erwachsene und ein weiterer für Kinder auch ausgedruckt am Eingang der Kirchen St. Sebastian, St. Marien und Alt St. Clemens, teilt die Gemeinde mit.