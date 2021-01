Sie steckte plötzlich in einem Abflussrohr fest. Und zwar so arg, dass die Feuerwehr kommen musste. Und ab jetzt ist mitraten erlaubt: Was passierte dann?

A) Die Feuerwehr benutzte ein Endoskop, um nach der Samtpfote zu suchen und den Verlauf des Rohres nachzuvollziehen. Oder B) Die Wehr rief den Architekten des Wohngebäudes zu Hilfe, um das Rohr unter der Erde zu finden. C) Es wurde ein Loch gegraben, um an die entsprechende Stelle im Abflussrohr heranzukommen. Oder ist vielleicht die Antwort D) richtig: Die Katze hat sich durch den ganzen Lärm so erschrocken, dass sie sich plötzlich doch befreien und rückwärts Reißaus nehmen konnte?

Richtig ist: Alle vier Antworten sind in dieser Reihenfolge so passiert. Und das Wichtigste: Die Katze ist wohlauf.