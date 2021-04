Gäbe es noch nicht die Wetterschutzhütte an der Börgerbrücke, man müsste schleunigst einen Unterstand mit einigen Sitzgelegenheiten bauen. Bereits im Jahr 2015 hat der Kulturverein Amelsbüren die Holzhütte errichtet. Sie befindet sich in unmittelbarer Kanalnähe direkt an mehreren überregionalen Radwanderwegen.