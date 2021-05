Die Bautrupps der Firma Visco sind für ihren Fleiß bekannt. Da ist der Rüttler in den frühen Abendstunden noch im Einsatz, um den Graben für die Glasfaserkabel, der am Morgen aufgeworfen wurde, noch am gleichen Tag ordnungsgemäß zu schließen. Beim Ausbau des Glasfasernetzes sind 18 von insgesamt 36 Ausbau-Clustern in Arbeit oder bereits abgeschlossen, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Lisa Schmees im Gespräch mit unserer Zeitung. Anfang Oktober war mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen worden.